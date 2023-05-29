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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات النواب توافق على موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي علي  مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وثمن احمد بدوي رئيس اللجنة جهود الهيئة، مؤكداً أنها تنفذ رؤي الدولة في دعم منظومة التحول الرقمي .

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة بحضور المهندس احمد عبد الظاهر رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن هناك دور كبير لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات خاصة في ظل خطة الدولة لتشجيع التحول الرقمي وتوضيح أسس وصناعات الاستثمارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات ، مشدداً علي أن لجنة الاتصالات داعمة لكل خطوات الارتقاء بمنظومة التحول الرقمي .

من جانبه أكد اللواء جمال عباس رئيس رئيس القطاع المالي والإداري بهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، ان هناك بند مصروف للزيارات الخارجية من أجل تحسين صورة تكنولوجيا المعلومات داخل مصر، حيث تستهدف هذه الخطط دول كثيرة ضمن  المخطط وعلى رأسها دعوة الشركات للاستثمار في مصر.

وقال “عباس” إن الهيئة مساهمة في شركة مصر الرقمية المنشأة بقرار من مجلس الوزراء والتي  تستهدف التحول الرقمي  في مصر ونستهدف زيادة راس المال الي 20 مليون جنيه، ومن اجل تحسين صورة مجتمع الـ I t  وتحسين صورة مصر في إقرار مناخ جاذب للاستثمار .

واكد المهندس احمد عبد الظاهر ان دور الهيئة ومجهوداتنا ملموسة في انجاز التوقيع الاليكتروني بالإضافة الي دورها الكبير في مجال التحول الرقمي ودعم الشركات الصغيرة عن طريق التدريب وغيرها .

وشدد عبد الظاهر على أن بند الدعاية الوارد في الموازنة اكثريته للمؤتمرات التي تستهدف التعريف بإمكانيات مصر التكنولوجية ودعم وتقديم حوافز، للمستثمرين من جميع دول العالم .

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