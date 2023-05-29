انتداب المعمل الجنائي في حريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو

أمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات المباحث؛ لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه في حريق مبني جهاز مدينة ١٥ مايو ، كما أمرت نيابة حلوان بانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق، جاء ذلك بعد انتقال فريق من النيابة لمعاينة مكان الحريق.

تفاصيل الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة علي حريق نشب داخل الطابق الاول بمبني جهاز مدينة 15 مايو جنوب القاهرة لتمتد النيران والأدخنة إلى المبنى وصولا إلى الطابق الخامس، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ ١٠ سيارات اطفاء الى مكان البلاغ ، وتم اخلاء مبنى جهاز مدينة 15 مايو من الموظفين والمواطنين بعد ان تصاعدت الادخنة من داخل المبنى، ووصول النيران والأدخنة إلى الطابق الخامس، كما تم الدفع بسيارة سلم هيدروليكي لإنقاذ المواطنين والموظفين.

وبالمعاينة والفحص، كشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة إصابة ٢٣ موظفاً بالجهاز ومواطنا من المترددين علي الجهاز باختناقات وجارٍ اسعافهم ، بينما قام شخص بالقفز من الطابق الخامس هرباً من النيران ليصاب بكسور .

وتبين من الفحص المبدئي أن ماس كهربائي في تكييف باحد الطوابق وراء نشوب الحريق وامتددت النيران من الطابق الاول للطابق الخامس وتم تدمير جزء كبير من واجهة المبني، ووصول النيران إلى الأشجار المتواجدة أمام المبنى.