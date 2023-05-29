أحمد الجندي بطل مصر في الخماسي الحديث يعلن غيابه عن كأس العالم

أعلن أحمد الجندي نجم منتخب مصر للخماسي الحديث غيابه عن منافسات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وكتب أحمد الجندي عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : “من المحزن أن أعلن أنني لن أتنافس في نهائي كأس العالم ، أول تصفيات أولمبية ، بسبب خلع الكتف الثاني في تدريب ركوب الخيل الأخير قبل التوجه إلى أنقرة”.

وأضاف: “أنها الثانية في عام وأنا حزين للغاية لهذه الانتكاسة، حيث كنت أتطلع بشغف لتمثيل بلدي على المسرح العالمي مرة أخرى، كانت الرحلة إلى هذه النقطة مليئة بالتفاني والتضحية والتصميم الذي لا يتزعزع، ومع ذلك ، في بعض الأحيان ترمي الحياة تحديات غير متوقعة في طريقنا، واختبار قدرتنا على الصمود”.

وأكمل: “على الرغم من أن هذه النكسة محبطة ، إلا أنها لن تحدد هويتي، أنا عازم على العودة قريباً إن شاء الله، أكثر إصرارًا وتركيزًا من أي وقت مضى، سأستخدم هذا الوقت للشفاء والتأهيل والتدريب بلا هوادة للتحضير للمعارك المستقبلية التي تنتظرنا”.

جدير بالذكر ان أحمد الجندي تُوّج في عام 2018م بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والميدالية الذهبية ببطولة العالم للشباب، وذهبيّة بطولة العالم للناشئين؛ ليحقق بذلك ثلاثيّة تاريخيّة لم يسبقه إليها أحد في تاريخ اللعبة، كما فاز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كأول مصري يحقق ميدالية أولمبية في الخماسي الحديث.