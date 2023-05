توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي مصر للعلوم والتكنولوجيا وهيدرسفيلد بإنجلترا

وقعت كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع Center for Precision Tehnologies (CPT) بجامعة هيدرسفيلد بإنجلترا، جاء ذلك خلال زيارة وفد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والمكون من الدكتور أشرف حيدر رئيس الجامعة والدكتورة هالة المنوفى عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان، والدكتور حسن الشامى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى جامعة هيدرسفيلد بإنجلترا، وبحضور المستشار الثقافى المصرى بإنجلترا الدكتورة رشا كمال.

وقال الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الزيارة شلت زيارة معمل Surface Metrology حيث تتوافر أجهزة 3D Printing والتي تتعامل مع أنواع مختلفة من المعادن وتعتبر من أحدث الأجهزة في العالم في هذا المجال وهذه الامكانيات المعملية تخدم الخطة البحثية للكلية في عدد من التخصصات منها جراحة الوجه والفكين وجراحة اللثة والتركيبات الصناعية والعلاج التحفظي، كما تم زيارة معامل القياس المختلفة التي تشمل علي أجهزة عديدة منها (SEM – Micro CT – AFM Machines – Instron Machines) وتم تقديم شرح وافر من قبل البروفيسور ليام لوفد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأشار الدكتور حيدر إلى إنه اجتمع مع البروفيسور ليام لمناقشة نقاط متعلقة ببرنامج الماجستير الخاص بالـ Digital Implantology بكل تفاصيلة من حيث منح درجة الماجستير علي أن تكون بالمشاركة مع مركز Center for Precision Technologies"Master of Digital Implantology in Collaboration with Center for Precision Technologies, University of Huddersfield"، وكذلك منح الطالب شهادة أخرى من المركز ذاته منفصلة علي أنه اجتاز فترة التدريب البحثي والعملي بالمركز، كما يتطلب هذا تواجد الطلاب فصل صيفي دراسي كامل بالمركز CPT تحت الأشراف الكامل لاساتذة المركز لمدة 3 شهور، ويشمل البرنامج علي عدد 6 Modules موزعة علي ثلاث سنوات دراسية وستة فصول دراسية بالاضافه إلي التدريب العملي والبحثي في الفصل الصيفي في CPT.

وقالت الدكتورة هالة المنوفى عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان، إنه تم عقد اجتماع مكثف مع البروفيسور بول منسق التعاون الدولي بجامعة هيدرسفيلد بإنجلترا، لدراسة إمكانية التبادل الطلابي بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية لعمل أبحاث مختلفة في مجالات الطب البشري وطب الأسنان والهندسة والصيدلة، وإمكانية التبادل الطلابي لمرحلة البكالوريوس "من السنة الاولى حتى السنوات الدراسية النهائية" في كلية الطب البشري والهندسة والصيدلة والبيوتكنولوجي، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونى لكلية طب الأسنان بحد أقصي عضو هيئة معاونة في السنة يتم تدريبة مجاناً في المركز علي أن يكون عضو هيئة التدريس مشرفاً علي أبحاث الطلبة.

وأكدت الدكتورة هالة المنوفى إنه تم استعراض مختلف مجالات التعاون في المجال البحثي والتي من الممكن تطبيقها بين كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا المختلفة ومركز تقنية الأبحاث (CPT) Center for Precision Tehnologies ، كما تم مناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالاتفاقية.

