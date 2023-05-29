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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طريق المحبة.. ندوة تثقيفية لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة لنشر قيم التسامح

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

نظمت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة العامة للمرأة وتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالحيزة، ومديرية أوقاف الجيزة، ندوة تثقيفية بعنوان طريق المحبة.

عقدت الندوة بكنيسة السيدة العذراء مريم بالعمرانية، لنشر قيم التعايش والتسامح بين الأديان والتأكيد عليها.

حضر الندوة الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، القس جبرائيل أديب سكرتير مطرانية الجيزة، والشيخ محمد عبدالعال امام وخطيب بوزارة الاوقاف، والدكتورة هويدا الشاهد رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة الشباب والرياضة، والقمص يونان بشري، كاهن كنيسة العذراء مريم، وعدد كبير من شعب الكنيسة ومتطوعي وزارة الشباب والرياضة والقيادات الشعبية.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، الدكتور أحمد عبد الوكيل خلال كلمته، أننا نعيش في مصر لا فرق بين مسلم ومسيحي ونعيش كجسد واحد، ونتعايش في نسيج واحد، ومهما حاول المعتدون أن يفرقوا بين المسلمين والأقباط فلن يجدوا طريقا واحدا لذلك، فالتعصب والفتنة لا مكان لهما داخل مصر.

وأضاف الوكيل، أن الشعب المصري يمتاز دائما، بالأصالة والعراقة والتحضر والتعايش بين مختلف طوائفه، ومشاركة المسلمين إخوانهم الأقباط في أعيادهم المختلفة ، وكذلك مشاركة الأقباط في الاحتفال بالأعياد الإسلامية، والمناسبات المختلفة.

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