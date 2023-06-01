جماهير برشلونة تودع “كامب نو”| الأزمة الاقتصادية تدفع إدارة البرسا لبيع مقاعد وعشب الملعب التاريخي

يبحث نادي برشلونة الإسباني، عن حلول جديدة لتخفيف الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها خلال السنوات الأخيرة.



ويأتي ذلك بعد التخلي عن عدد من نجوم الفريق بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها النادي، بما في ذلك الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فشل النادي في تجديد عقده بسبب سقف الرواتب واللوائح المالية.

ويستعين برشلونة حاليًا بحيل جديدة لتخفيف الأزمة المالية، والتي من الممكن أن تساعد النادي في البقاء في المنافسة على الألقاب في الفترة المقبلة.

ورحل ميسي بشكل مجاني عن برشلونة في صيف 2021، في صفقة انتقال حر إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما انتهى عقده مع الفريق الكتالوني الذي قضى بين صفوفه أكثر من 17 عاما، وقاده لتحقيق العديد من الألقاب والبطولات.

