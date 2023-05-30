الفلاحين: الرسوم على السلع الترفيهية في صالح المواطن البسيط

رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بموافقة مجلس النواب على تعديل قانون 147 لعام 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مضيفًا أن زيادة الرسوم على السلع الاستفزازية والترفيهية قرار صعب لكنه ضروري ولا يضر المواطن البسيط وفي مصلحة غالبية الشعب المصري.

وأوضح أبوصدام أن فرض رسوم جديدة على سلع وخدمات غير أساسية مثل البن المحمص والاستاكوزا والكافيار وبعض الفواكه والشيكولاتة وأجهزة تصفيف الشعر وبعض أنواع الساعات ودخول الملاهي والمسارح وبعض السلع والخدمات الأخرى غير أساسية أمر ضروري في المرحلة الراهنة للحد من استنزاف العملة الصعبة وأفضل من اللجوء إلى الاقتراض بفوائد ترهق كل المواطنين.

وأشار نقيب الفلاحين أن توفير العملة يساعد في توفير المواد الغذائية الأساسية ويخفض أسعارها، مؤكدا أن البن الذي نستخدمه لصناعة القهوة بن غير محمص ولم يفرض عليه رسوم ما يعني أن أسعار القهوة لن تزيد.

وأكد أبوصدام أن فرض الرسوم على السلع على الأساسية أحد الحلول المتاحة لتوفير التمويل لشراء السلع الأساسية واستكمال برامج الحماية الاجتماعية المهمة لأغلبية شرائح المجتمع المصري، مؤكدا أن الحكومة تنحاز دوما للطبقات الأولى بالرعاية حفاظا على المصلحة العامة.