إسكان النواب: العقار ربح 7 أضعاف قيمته خلال آخر 12 عامًا

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن القوانين كانت تمنع الاجانب من شراء أكثر من وحدتين في مصر، ولكن مؤخرًا تم رفع هذا القيد، والسماح للأجانب بشراء اكثر من عقار، وهذا الامر يأتي في إطار تصدير العقار المصري.

وتابع "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة “ تن”، أن مصر هي أرض الفرص، والاستثمار في القطاع العقاري آمن وحقيقي، بسبب تواجد أكثر من 100 مليون مواطن مصري، وهذا يعني أن هناك متطلبات حقيقية على العقار في مصر بصفة مستمرة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في القطاع العقاري، وهذا بمثابة رد مباشر على التقارير السلبية التي تتحدث عن الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن هناك مطالبة بإلغاء رسوم الاغراق عن الحديد المستورد، لأن هناك عرض غير متكافئ مع الطلب في الوقت الحالي، وفرق السعر ما بين الداخل والخارج يقدر الآن بـ25%، وهذه نسبة كبيرة جدًا، معقبًا: "هناك اوفر برايس الآن في أسعار الحديد"

وأضاف أن العقار مخزن قيمة حقيقي، ويحقق أرباحًا استثنائية في مصر، مشيرًا إلى أن العقار خلال آخر 12 عامًا تجاوزت قيمته أرباحه الـ7 أضعاف، معقبًا: "الوحدة السكنية اللي ثمنها كان يقدر بمليون جنيه، الآن ثمنها يزيد عن 7 مليون جنيه" .