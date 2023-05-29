سيدة للقاضي: عايزه 7000 جنيه أجر رضاعة.. و120 ألف علاج من طليقي

نظرت محكمة الأسرة بالجيزة، ٤ دعاوي أقامتهم سيدة عشرينية ضد طليقها، طالبت فيهم بنفقة زوجية وأجر حضانة ومصروفات علاج بجانب تمكينها من مسكن الزوجية. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعاوي لنهاية يونيو لإعلام الزوج بطلبات طليقته.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة الي شهادة الزوجة، والتي قصت مأساتها مع زوجها الذي قام بتطليقها بعد زواج عامين وإنجاب طفلتهما.

أشارت الزوجة إلى أن زوجها كان دائم التشهير بها وضربها وإهانتها ليل نهار، وعندما تدخل أهلها لحل المشاكل بينهما ، قام بضربها وطردها هي وطفلتها الرضيعة من الشقة، وأنها فوجئت بعدها بوثيقة طلاقها يحضرها محضر إلى منزل عائلتها، بعد أن طلقها زوجها غيابي".

الزوج يرفض الإنفاق على أسرته

وتابعت" تركني لوحدي، انفق بمفردي علي ابنتنا الرضيعة وأنا لاحول لي ولاقوة ، وعندما طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج رفض".

واستطردت الزوجة" كنت بستلف فلوس من الجيران عشان أصرف علي بنتي من مأكل وملبس وإيجار مسكن، بجانب مصاريف علاجي وعلاجها واللي تخطت الـ١٢٠ الف جنيه حسب الفواتير".

وأضافت "أنا مش طالبة غير حقي.. نفسي اقتص منه بعد ماتركنا لاحول لنا ولاقوة واتجوز من سيدة أخرى".