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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يبحث تعزيز التعاون مع المجلس العربي للمياه

صدى البلد

عقد  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة إجراءات حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه وإزالة التعديات على نهر النيل ، بحضور كل من  المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير.

تعزيز التعاون

كما عقد  وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ، والدكتور حسين العطفى أمين عام المجلس العربي للمياه ، ومسئولي معهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط ، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس والمعهد في مجال رفع قدرات العاملين في مجال المياه ، وذلك بحضور كل من  المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية ، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى.

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الري تطوير نهر النيل نهر النيل محمود أبو زيد المجلس العربي للمياه

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