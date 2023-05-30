وزير الري يبحث تعزيز التعاون مع المجلس العربي للمياه

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة إجراءات حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه وإزالة التعديات على نهر النيل ، بحضور كل من المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير.

تعزيز التعاون

كما عقد وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ، والدكتور حسين العطفى أمين عام المجلس العربي للمياه ، ومسئولي معهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط ، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس والمعهد في مجال رفع قدرات العاملين في مجال المياه ، وذلك بحضور كل من المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية ، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى.

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