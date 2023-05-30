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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مجلة أرابيسك.. مشروع تخرج بإعلام الأزهر يناقش صناعة الأثاث

صناعة الأثاث
صناعة الأثاث

أطلق فريق من طلاب قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام ، جامعة الأزهر، مجلة ورقية متخصصة ضمن مشاريع تخرج هذا العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تحمل اسم «أرابيسك». 


وتهدف المجلة إلي معرفة الخشب ودوره في حياة الإنسان، والتعريف بمصطلح "الأرابيسك" في العالم الإسلامي، ومعرفة أنواع الأخشاب المستخدمة في صناعة الأثاث، وأشهر متاجر بيع الأثاث في مصر، والتكنولوجيا واستخداماتها في صناعة الأثاث، والوقوف على المشكلات التي تواجه الأخشاب والطرق الصحيحة لعلاج تلك المشكلات، بالإضافة إلي الإستثمار الأجنبي في صناعة الأثاث. 


وتضم المجلة عددًا من الفنون الصحفية في تناولها لصناعة الأثاث، فاحتوت على حوارات صحفية مع متخصيين في مجال الأثاث، إضافة إلى تقارير وتحقيقات تعكس رؤيتهم ورؤية الخبراء والمختصين في تناول مشكلات صناعة الأثاث من كافة الجوانب المحيطة بها، كما تُقدم المجلة ضمن عددها مقالات كتبها الطلاب بأنفسهم عن الخشب ودوره في حياة الإنسان، وأهمية الأثاث المنزلي، ومميزاته، وعيوبه. 


ويشرف على المشروع، الدكتور عمر غنيم، المدرس المساعد بقسم الصحافة والنشر، ويضم المشروع عشرة طلاب، هم: محمود رضا شريف، محمد صادق حامد، محمد أحمد قنديل، عوني عبدالرحمن البلكيمي، إسلام عبدالنبي، مصطفى خالد شربيني، عبدالله أبو ريا، عبدالرحمن حسن محمد، عبدالله حسين، محمد أبو بكر.


يأتي المشروع ضمن سبعة عشر مشروعًا لمجلات متخصصة اعتمدها قسم الصحافة والنشر، تنطلق من رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة دمياط للأثاث وهي أحد المشروعات القومية الكبرى ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبوابة الأثاث الدمياطي للوصول للعالمية، خاصة أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث، وأحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، حيث يتمتع منتج الأثاث المصري وخاصة الدمياطي ذو الحرفة اليدوية العالية بسمعة عالمية جيدة، مما يؤدي إلى فتح مجالات جديدة لصادرات الأثاث الدمياطي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والمدينة تعتبر قبلة الحياة لصناعة الأثاث لتحولها من حرفة إلى صناعة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ويقع المشروع بمنطقة شطا محافظة دمياط على مساحة ٣٣١ فدان.

 

الإعلام جامعة الأزهر جامعة الأزهر مشاريع تخرج أرابيسك

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