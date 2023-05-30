الطماوي: الحوار الوطني نجح في بناء الثقة بين كل القوى السياسية

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني مر بمراحل عدة، ونتج عنه أنه تم بناء جسور الثقة بين كل القوى السياسية والأطياف الموجودة في مصر، لافتا إلى أنه تم تشكيل مجلس الأمناء وتم الاتفاق على محاور رئيسية سياسية واجتماعية واقتصادية، وأن المحور السياسي ركز على 5 قضايا مهمة وهي: مباشرة الحقوق السياسية، ولجنة الأحزاب السياسية، وحقوق الإنسان، ولجنة النقابات والعمل الأهلي، ولجنة المحليات.



جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مخرجات المحور السياسي بالحوار الوطني بعد أسبوعين من النقاشات لجلسات الحوار، بهدف عرض ومناقشة أبرز المقترحات والنقاشات.



وتابع: "انعقد على مدار أسبوعين 5 لجان بالمحور السياسي، ليناقش الموضوعات الرئيسية التي حددها مجلس الأمناء نتيجة لمشاركات المشاركين من المتحاورين بمعدل 180 ألف مقترح"، مشيرا إلى أن المتحاورين هم من يحددون نتائج ومخرجات الحوار.



وأكد أنه سيكون هناك اتفاق ومساحات مشتركة، لافتا إلى أنه إذا كان هناك بعض النقاط التي ستحتاج إلى حلول تشريعية سيكلف الرئيس البرلمان بها، وإذا كان هناك حلول تنفيذية سيتم توجيه الحكومة والجهات التنفيذية بالعمل عليها".