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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: مدرب الزمالك قد يرحل إلى المكسيك قريبا

صدى البلد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “مدرب الزمالك الجديد اوسوريو قد يرحل الي المكسيك قريبا جدا”.

وكشفت بعض التقارير المكسيكية عن موقف خوان اوسوريو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك من الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

 

وأكد موقع elftubolero المكسيكي أن أوسوريو لا يزال المرشح المفضل والاقرب لقيادة كلوب أمريكا المكسيكي.

 

وتلقى اوسوريو عددا من العروض للرحيل عن الزمالك خلال الفترة الحاليه في ظل رغبه عدد من انديه المكسيك للتعاقد معه أبرزها كلوب امريكا ومونتيري. 

 

 

 

وترددت أنباء بشأن رغبة الزمالك في التعاقد مع بيتسو موسمياني المدير الفني الأسبق للأهلي. 

 

الزمالك المكسيك المدير الفني رحيل أوسوريو فرج عامر رئيس نادي سموحة

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