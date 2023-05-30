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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يخلق من الشبه 40.. شاهد شبيه مبابي بالجلابية

يخلق من الشبه 40..
يخلق من الشبه 40.. شاهد شبيه كيليان مبابي بالجلابية

من المعتقدات السائدة بين الناس أن كل شخص لديه 40 شبيها حول العالم، وعندما يتعلق الأمر بالشخصيات الشهيرة، فمن المثير دائمًا أن ترى أشباههم، مثل «كيليان مبابي».

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد رجلًا من باكستان يشبه نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي.

تمت مشاركة مقطع الفيديو على إنستجرام بواسطة المستخدم idcaleem، وجاء تعليق المنشور يقول: "مبابي في باكستان".

وأظهر المقطع القصير رجلاً مجهول الهوية يشبه مبابي يجلس في مكان ما خلال تجمع عام.

على الرغم من أنه يظهر مرتديًا كورتا وبيجامة تقليدية من الزي الباكستاني، سارع مستخدمو الإنترنت إلى الإشارة إلى أن ملامح وجهه وتسريحة شعره تبدو مشابهة جدًا لمظهر نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي.

منذ نشره، حصد مقطع الفيديو أكثر من 10 ملايين مشاهدة وأكثر من مليون إعجاب.

حيث أصيب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالذهول لرؤية التشابه الغريب بين الرجل ومبابي.

https://www.instagram.com/reel/CsQfD3pg3oE/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

مبابي كيليان مبابي شبيه كيليان مبابي الفرنسي كيليان مبابي مواقع التواصل الاجتماعي

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