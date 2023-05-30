رفض عرض بيراميدز.. لاعب المقاولون يتمسك باللعب للأهلي

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل انتقال لاعب المقاولون العرب للنادي الأهلي، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “مساك نادي المقاولين العرب عمر فايد يتمسك باللعب في الأهلي الموسم القادم ويرفض بيراميدز بالرغم ان عرض بيراميدز ضعف عرض الأهلي ، عمر فايد هو خليفة أحمد حجازي ويبلغ عمرة ٢١ سنة ونجم المنتخب الاوليمبي”.

من جانب آخر، سخر أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق من تشبيه عمر فايد لاعب المقاولون العرب بأحمد حجازي المحترف بصفوف اتحاد جدة السعودي.

وقال “دويدار” في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عمر فايد لسه محتاج وقت، ومستغرب بصراحة من تشبيه عمر فايد بأحمد حجازي.. يا جماعة لسه بدري واللاعب بيتأثر بالإعلام".

وأضاف: "حجازي ده لاعب عنده خبرات وحصل عليها من خلال مسيرته.. لسه بدري أوي على عمر فايد".