علاء نبيل: الأهلي بطل الدوري بنسبة 95%.. وبيراميدز صعب يكسب بطولة

صرح علاء نبيل، مدير منتخب مصر السابق، بأن الأهلي حسم لقب الدوري المصري بنسبة 95%، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن نادي بيراميدز سيجد صعوبة في تحقيق البطولات، خاصةً لقب الدوري العام.

وقال نبيل، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج "الماتش"، عبر قناة "صدى البلد"، الأهلي بطل الدوري بنسبة 95% ويستحقها على أدائه على هذا الموسم".

وأضاف نبيل أن بيراميدز يسير بخطى ثابتة، ويعرف كيف يكسب المباريات، فيما سيكون المركزين الثالث والرابع بين الزمالك وفيوتشر.

ورأى نبيل أن مباراة سيراميكا كليوباترا كانت مفيدة جدًا للأهلي قبل مباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال، لافتًا إلى أن الأهلي لا يزال يواجه مشكلة في عمق خط دفاعه.

وحول إمكانية تحقيق نادي بيراميدز لبطولات في الوقت الراهن، قال نبيل: "بيراميدز صعب يحقق بطولة.. بيراميدز صعب يفوز بالدوري وممكن يفوز ببطولات أخرى مثل الكأس وكأس الرابطة".

وأردف قائلًا: "بيراميدز إمكانيات مادية فقط، ولكنه يواجه وحشين للبطولات هما الأهلي والزمالك"، حسب تعبيره.