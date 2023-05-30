عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بليغ أبوعايد: إهدار الفرص خطر على الأهلي.. وأين عقوبة حكم فيوتشر وانبي

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن اهدار النادي الأهلي للعديد من الفرص في المباريات الأخيرة يمثل خطرا كبيرا عليه قبل لقاء الوداد المغربي، وهو ما تكرر بشكل واضح في لقاء سيراميكا.

وقال أبوعايد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أرى أن هدف حسين الشحات لاعب الأهلي في سيراميكا كليوباترا صحيح تماما".

وأضاف: "تخطى الوداد عقبة صن داونز، سيجعل دوافعه كبيرة للغاية في مواجهة الأهلي خلال المواجهتين القادمتين في نهائي دوري ابطال افريقيا".

وواصل: "نادر قمر الدولة حكم لقاء فيوتشر وانبي أخطأ بشكل واضح، ولا أعرف ماذا كان يشاهد في الفار، يجب اتخاذ إجراء فوري من لجنة الحكام ضده، فكيف لا يتم تجربة تقنية الفيديو قبل اللقاء".

وتابع: "ما حدث ليس خطأ فني، يجب أن يكون هناك استثناء ويتم الاعلان عن عقوبة نادر قمر الدولة من جانب اتحاد كرة القدم، ويجب التحقيق فيما حدث من تعطل تقنية الفيديو، تخيلوا هذا الأمر قد يحدث في وجود جماهير خلال مباراة كبيرة".

وأكمل: "أوسوريو لديه عروض والحديث في المواقع هناك كثير للغاية، وهو لا يلعب بطريقة تناسب لاعبي الزمالك ومصمم على نفس الطريقة، وفيريرا في بداية مهمته كان يلعب بطريقة لا تناسب اللاعبين، وفي النهاية قام بتغير الطريقة لمصلحة الزمالك".

وأتم: "اتوقع تعادل الزمالك امام طلائع الجيش".

ابطال افريقيا إتحاد كرة القدم إتحاد كرة الأهلى الزمالك أمام طلائع الجيش الزمالك المباريات الأخيرة الوداد المغربي الناقد الرياض النادي الأهلي النادي الأهل بليغ أبوعايد حسين الشحات لاعب الأهلي حسين الشحات تقنية الفيديو تعادل الزمالك دوري ابطال افريقيا دورى أبطال إفريقيا سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباتر طلائع الجيش فيوتشر وإنبي لاعبي الزمالك لجنة الحكام نهائى دورى أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

عملي بلوك وقالي نزلي الجنين.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل حملها من أدهم نابلسي

المدير الفني للنادي الأهلي والزمالك السابق يتولى قيادة صن داونز

ترشيحاتنا

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

بشرى لجمهور الأهلي بشأن مباراة الوداد في نهائي إفريقيا.. محمد فاروق يكشف

هل من صلى الفجر لا يصلي الصبح؟.. الإفتاء: الفرق بينهما خطأ

أقل من زملائه.. كولر يكشف أسباب استبعاد نجم الأهلي من المباريات

فرج عامر: استبعاد 6 لاعبين بالأهلي.. والتعاقد مع محليين وأجانب بمراكز يفتقدها

قبل ما تتحرك.. حالة المرور على الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفعة المميتة.. شاهد طفلة هندية تحمل 60 كجم مرة واحدة |فيديو

قصص أطفال.. زينة الزرافة الصغيرة والحادث الأليم

للزينة.. شاهد فنانة تحول الخبز إلى مصابيح مضيئة

الخالة الصغيرة: زوجي مدمن ماذا أفعل.. نصائح للتعامل مع الزوج المدمن

فيديو

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ