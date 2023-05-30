بليغ أبوعايد: إهدار الفرص خطر على الأهلي.. وأين عقوبة حكم فيوتشر وانبي

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن اهدار النادي الأهلي للعديد من الفرص في المباريات الأخيرة يمثل خطرا كبيرا عليه قبل لقاء الوداد المغربي، وهو ما تكرر بشكل واضح في لقاء سيراميكا.

وقال أبوعايد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أرى أن هدف حسين الشحات لاعب الأهلي في سيراميكا كليوباترا صحيح تماما".

وأضاف: "تخطى الوداد عقبة صن داونز، سيجعل دوافعه كبيرة للغاية في مواجهة الأهلي خلال المواجهتين القادمتين في نهائي دوري ابطال افريقيا".

وواصل: "نادر قمر الدولة حكم لقاء فيوتشر وانبي أخطأ بشكل واضح، ولا أعرف ماذا كان يشاهد في الفار، يجب اتخاذ إجراء فوري من لجنة الحكام ضده، فكيف لا يتم تجربة تقنية الفيديو قبل اللقاء".

وتابع: "ما حدث ليس خطأ فني، يجب أن يكون هناك استثناء ويتم الاعلان عن عقوبة نادر قمر الدولة من جانب اتحاد كرة القدم، ويجب التحقيق فيما حدث من تعطل تقنية الفيديو، تخيلوا هذا الأمر قد يحدث في وجود جماهير خلال مباراة كبيرة".

وأكمل: "أوسوريو لديه عروض والحديث في المواقع هناك كثير للغاية، وهو لا يلعب بطريقة تناسب لاعبي الزمالك ومصمم على نفس الطريقة، وفيريرا في بداية مهمته كان يلعب بطريقة لا تناسب اللاعبين، وفي النهاية قام بتغير الطريقة لمصلحة الزمالك".

وأتم: "اتوقع تعادل الزمالك امام طلائع الجيش".