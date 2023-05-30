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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آيتن عامر تجذب الأنظار بإطلالة ناعمة.. شاهد

أيتن عامر
أيتن عامر

نشرت الفنانة آيتن عامر، فيديو قصيرا من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام".

وعلقت آيتن عامر علي الفيديو كاتبة: “حتي لا يطير الدكان.. زبدة”.

يذكر أنه نشرت النجمة ايتن عامر فيديو لها جديد علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك اثار جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا حيث كتبت ايتن عامر علي الفيديو هعمل كارثة وربنا يستر . 

وظهرت ايتن عامر وهي بصالون تجميل وتصور لايف علي صفحتها وقالت هي كارثة وعارفة أن ناس كتير هتزعل وقالت أنا قررت أغير لون شعري.  

وأكدت ايتن انها لن تغير من لون شعرها كثيرا ولكنها سيكون اللون البني مع الأسود.

الفنانة ايتن عامر ايتن عامر حتى لا يطير الدكان أعمال ايتن عامر اخبار أيتن عامر

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