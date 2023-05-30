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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

عيد الأضحى 2023 .. موعد صيام العشر من ذي الحجة ووقفة عرفات

صدى البلد

موعد عيد الأضحى 2023 .. مع بدء العد التنازلي لشهر ذي الحجة يبدأ جموع المسلمين في البحث عن موعد عيد الأضحى 2023 وموعد صيام العشر من ذي الحجة، وموعد وقفة عرفات استعدادا للصيام، وذلك بعد اعلان موعده فلكيا. 

موعد عيد الأضحى 2023 

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن موعد وقفة عرفات 2023/1444 وعيد الأضحى في مصر فلكيًا وفقا لـ الدليل الفلكي للعام الهجري 1444 هـ، ويأتي موعد عيد الأضحي المبارك يوم الأربعاء 28 يونيو،  ويوافق موعد يوم عرفة 1444، 9 ذو الحجة 1444 فلكيا في مصر يوم الثلاثاء27 يونيو.

موعد صيام العشر من ذي الحجة

ووفقا  للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرا بتوقيت القاهرة يوم الأحد 29 ذي القعدة 1444، الموافق 18 يونيو 2023، ووفقا لمعهد البحوث الفلكية .

ومن المتوقع أن يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم وهو يوم الرؤية، فيما سيبقى الهلال في محافظات جمهورية مصر العربية في سمائها لمدد تتراوح بين 31 – 37 دقيقة.

أعمال العشر من ذي الحجة لغير الحاج

ويسن صوم أول تسعة أيام من ذي الحجة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس، و صيام يوم عرفة: وقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «صيام يوم عرفة أحتسب على اللّه أن يكفّر السّنة الّتي قبله والسّنة الّتي بعده» رواه مسلم.

كثرة الذكر: يستحب الإكثار  من الذكر في العشر من ذي الحجة قال الله عز وجل : ويذكروا اسم الله في أيام معلومات  ، والمحافظة على نظافة الأماكن العامة.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» (موطأ مالك).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما عمل آدميّ من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها -أي: فتوضع في ميزانه- وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا» (رواه الترمذي).

ويستحب لمن أراد أن يضحي، الا يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره.
 

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