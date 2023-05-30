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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حتى تكون من أحب العباد إلى الله.. علي جمعة ينصح بهذا الفعل

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن هناك أمرا يجعل صاحبه من أحب العباد إلى الله سبحانه وتعالى.

واستشهد «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما رواه الطبراني، أنه لما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟، قال -صلى الله عليه وسلم-: «أحسنهم خلقا».

عباده أجرها كمن صلى جماعة مع رسول الله

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو لجنة الدعوة بالأزهر الشريف، إنه من صلى جماعة وجلس يردد الأذكار عقب الصلاة، فله أجر كمن صلى جماعة مع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ويغفر الله له جميع ذنوبه، ويكتب له أجر مجاهد في سبيل الله، وتفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها كيفما يشاء.

واستشهد «عبدالرازق» في تصريح له بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر».

أبواب الجنة الثمانية الازهر الشريف الدكتور رمضان عبد الرازق الدعوة بالأزهر الدكتور علي جمعة

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