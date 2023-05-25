عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وحد الله ياعم الشيخ وبلاش عفرته.. شخص يهاجم إمام مسجد أثناء القنوت

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر فيه هجوم أحد الأشخاص على إمام أحد المساجد أثناء القنوت في إحدى الصلوات،  وعندما بدأ الإمام في الحماس أثناء الدعاء، فوجئ بشخص موتور ويتحدث بأسلوب غير لائق، قائلا:  "وحد الله ياعم الشيخ واهدأ كده وبلاش تتعفرت"  الأمر الذي دفع الإمام بقطع الدعاء والنزول للسجود ". 

وأثار هذا المقطع حفيظة كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمحاسبة هذا الشخص الموتور على حد قولهم.  

لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا 

الأوقاف ترد على مهاجمي حملة الصلاة على النبي 

من ناحية أخرى قالت وزارة الأوقاف إنه “بشأن الدعوة إلى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) غدًا عقب صلاة الجمعة، نؤكد أن إطلاق الدعوة إلى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عقب صلاة الجمعة غدًا له أكثر من وجه، منها: حصول بركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومنها التعبير عن مدى حبنا لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واعتزازنا به وتوقيرنا له، ومنها تعليم النشء الصلاة والسلام على نبينا (صلى الله عليه وسلم) وتعويدهم عليها، ومن أهمها ربط القول بالعمل كون موضوع الخطبة في هذا اليوم عن فضائل الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم)”. 

وأضافت الأوقاف، في بيان توضيحي لها: “ومن أهمها أيضا - وهو ما أكدت عليه بالدليل الساطع دار الإفتاء المصرية - بيان مشروعية الصلاة والسلام عليه دون تقييد: فرادى أو جماعات سرًّا أو جهرًا في ضوء سعة أفق ديننا العظيم ، وبيان مدى رحابته وسماحته، ولا سيما أن الصلاة والسلام على الحبيب (صلى الله عليه وسلم) في قلب ووجدان وروح كل مسلم محب لدينه ورسوله (صلى الله عليه وسلم)”.
 

وتابعت: “ولا يمكن لدارس أو حتى طالب علم يتحدث عن فقه وعلم أن يتجاوز رأي دار الإفتاء المصرية فيراه غير معتبر حتى لو كان مختلفًا معه، و إلا فمن يكون رأيه معتبرًا إذن؟! فمن أحب رسوله (صلى الله عليه وسلم) وأحب الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) جلس طائعًا مختارًا محبًا للمشاركة في الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) وهو ما سنحرص على فعله، اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) عدد خلقك ورضا نفسك وسعة علمك ومداد كلماتك صلاة ترضيك وترضيه (صلى الله عليه وسلم) وترضى بها عنَّا يا رب العالمين".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

محبوب كولر.. تحرك أوروبي لضم نجم الأهلي

بعد انتظار طويل.. تطور مفاجئ بقرب الأهلي من صفقة الموسم

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

زوجان مصريان يتركان أطفالهما الستة في منزلهما بالكويت دون طعام لأيام

ترشيحاتنا

الإسماعيلي يغرّم صالح جمعة 50 ألف جنيه

مفاجأة الموسم.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي بفرمان كولر؟

الحوار الوطني.. أمين مساعد مهندسين القاهرة يقدم روشتة علاجية لإشكالية الكثافة السكانية

أوكرانيا تعلن حل الروس مكان وحدات فاجنر في باخموت

تحويلات المدارس التجريبية 2023 .. ضوابط وشروط

وظائف خالية بالبنك التجاري الدولي ,, قدم الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبهت نفسها بعمياء أبصرت.. شاهد ردة فعل سيدة عانت من الصلع بسبب السيلياك

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

بعد إغمائها داخل الحمام.. نهاية مأساوية لتلميذة في بريطانيا | لهذا السبب

اليوم العالمي للأطفال المفقودين.. التاريخ والأهمية وسبب تسميته

فيديو

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ