آخر وقت لأذكار الصباح .. اغتنم الفرصة قبل فوات موعدها

ما هو آخر وقت لأذكار الصباح .. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة المفتي السابق ، خلال أحد دروس العلم، وأجاب الدكتور علي جمعة، عن السؤال قائلا: إن هناك فرقا بين النهار والليل والصباح والمساء.

وقت أذكار الصباح

وأوضح أن الصباح يبدأ من أذان الفجر وينتهى فى أذان الظهر، ففي الظهر يقول لك “مساء الخير”، ومن هنا يأتى المساء.



وتابع علي جمعة، أن النهار يكون من الصباح للغروب، والليل من الغروب للفجر.

ونوه أنه بناء على ذلك فأذكار الصباح تبدأ من الفجر للظهر، وأذكار المساء من بعد الظهر للفجر التالي.

هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد الشروق؟

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وقت الصباح يبدأ من منتصف الليل إلى الزوال، وأفضل وقت لأذكار الصباح هو بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز قراءة أذكار الصباح بعد الشروق؟»، أن وقت المساء يبدأ من زوال الشمس حتى نهاية النصف الأول من الليل، وأفضل وقت لأذكار المساء هو: من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس.

وأوضح أمين الفتوى فى إجابته أنه يجوز قراءة أذكار الصباح بعد الشروق؛ لأن وقت قراءة أذكار الصباح ينتهى بزوال الشمس.