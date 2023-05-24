انتبه .. هذا الخطأ يبطل الحج احذر الوقوع فيه

قال الدكتور علي جمعة، عضو كبار هيئة العلماء، إن مكوث الحاج طوال يوم عرفة داخل مسجد نمرة ظنا أنه في عرفة فلا حج له، لافتا إلى أن هذا الخطأ يقع فيه حجاج كثيرون؛ هربا من حرارة الشمس، واعتقادا منهم أن المسجد ضمن منطقة عرفات.



وأضاف علي جمعة، في تصريح، أن هذا المسجد يقع خارج حدود عرفات فيماعدا 3 أمتار فقط هي التي تقع داخل حدود عرفات.



وأوضح علي جمعة، "من استمع إلى خطبة الإمام، وصلى الظهر والعصر جمعا، فليخرج من المسجد ويدخل إلى منطقة عرفات، ولا يشترط أن يقف على جبل الرحمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه، وقال: وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف".



وتابع علي جمعة "يجوز للحاج أن يقف أسفل الجبل أو في محيطه، المهم مراعاة ألا يقف خارج حدود عرفات، وعليه أن يقرأ القرآن الكريم، ويدعو كما شاء بالغفران والعتق من النيران وما شاء من الأدعية".

هل يجوز الحج عن شخص حي



من جانبه قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إنه يجوز الحج و العمرة عن شخص حي بشرط أن يكون مريضا مرضا يقعده عن زيارة بيت الله الحرام.

وأشار«عبدالسميع» في فتوى له، ردا على سؤال: هل تجوز العمرة والحج عن الحي المريض ؟ إلى أنه يجوز أداء العمرة عن الميت، وعن الحي العاجز عن أدائها بنفسه، سواء كانت عمرة فريضة، أو عمرة تطوع، أما الحي القادر فإذا كان قد أدى عمرة الفريضة بنفسه.