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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمور يجب على الحاج تجنبها.. تعرف عليها قبل الذهاب لأداء المناسك

صدى البلد

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك عدة أمور لابد أن يتجنبها المسلم وهو يستعد لأداء مناسك الحج أولها أن يتجنب نظر الناس إليه أي لا يتظاهر بالتفاخر بنظر الناس إليه، بأنه ذاهب إلى الحج ولأنها عبادة فيها نفقة فيجب أن يستجلب الإخلاص ويسكنه فى قلبه.

وطالب الشيخ عويضة عثمان من يريد أن يحج أو يعتمر بأن يتذكر جانب الإخلاص لله تعالى وحده لأنه عامل أساسي ومهم ولأنه كذلك ذاهبًا إلى المولى جل شأنه فلا ينظر إلى أحد من الناس حتى يقولون عنه أنه ذاهبًا ليحج بل ينظر الى الله ليجدد من شأن حياته وليغسل ذنوبه وليصلح أمره مع الله ويجعل ربه معه دائمًا إمثتالًا لقوله تعالى } قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ{.

وأضاف الشيخ عويضة عثمان أنه يحرم استخدام العطر في البدن أو الثياب أو الطعام لمَن تَلبَّس بالإحرام، فهو من محظوراته، ولكن هل الصابون المعطَّر من العطر؟ ففيه خلاف بين العلماء: فمنهم من يرى أنه من العطر، ومنهم من يرى أنه ليس من العطر، والاحتياط أحسن ويوجد صابون ليس معطرًا ولا توجد له رائحة، وإن استخدم صابون له رائحة فلا حرج عليه إن لم يقصد بذلك التعطر والزينة.

وذكر الشيخ عويضة عثمان أن للمرأة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ فقد أذن الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- لعائشة -رضي الله عنها- في ذلك بقوله: «انقضي رأسك وامتشطي».
 

الحج مناسك الحج دار الإفتاء

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