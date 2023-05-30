عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحقوا استمتعوا.. الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة فى هذا الموعد

الارصاد
الارصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا مستمرين اليوم فى استقرار الأحوال الجوية، والأجواء مستقرة بشكل كبير فى أغلب المحافظات، مشيرة إلى أن هناك رياح شمالية تؤثر علينا، وبالتالي درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن العظمي على القاهرة الكبري تصل إلى 33 درجة مئوية خلال فترة النهار، إضافة إلى نشاط نسبي للرياح فى فترات المساء والمغرب والليل فى القاهرة الكبري والوجه البحري، يجعلنا نشعر بالأجواء الربيعية واللطيفة.

وأوضحت أن فرص الأمطار قلت تمام وانحصرت فى بعض الأماكن الموجودة فى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مثل: حلايب و شلاتين ومرسي علم، وهي خفيفة وقد تكون رعدية ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية.

وتابعت أن الأجواء اليوم ربيعية، إلى جانب إعتدال فى الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ومؤهلين لكافة أعمال الصيد، لافتة إلى أنه إعتبارا من غدا تبدأ درجات الحرارة تتجه نحو الإرتفاع بحوالي من درجتين إلى 5 درجات، وذروتها تكون يومي الخميس والجمعة، وتصل العظمي على القاهرة الكبري من 37 إلى 38 درجة مئوية خلال فترة النهار، و43 و44 درجة على جنوب الصعيد، وبالتالي الأجواء تكون شديدة الحرارة على أغلب المحافظات.

الأرصاد الجوية الاحوال الجوية منار غانم درجات الحرارة القاهرة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

قرار جديد يطبق خلال أيام بشأن المرتبات والدخول.. احسب قبضك بالجنيه

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

قرار عاجل من وزارة التعليم السعودية بسبب الحجاج

ترشيحاتنا

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

رسوم وضريبة جديدة بالقانون.. موعد زيادة أسعار السلع والخدمات الترفيهية

مباحث القاهرة تكشف لغز عدد من جرائم السرقة وتضبط مرتكبيها

ورقة بـ 100 دولار.. حكاية قواد الجيزة وفتاة الليل مع السهرات الحمراء|تفاصيل

عهد جديد.. كلمة وداع مؤثرة لريانة برناوي في محطة الفضاء الدولية

أسعار سيارة دفسك جلوري 330S وإيجل برو الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا للتصلب المتعدد

في تجربة غير مألوفة.. مطعم يقدم كائنا غريبا لزبائنه

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

فيديو

هجوم شديد على سوزان نجم الدين بسبب فيديو مع أسامة الرومانى

هالاند الأبرز.. تعرف على أطول 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية| فيديو جراف

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ