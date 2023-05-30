الحقوا استمتعوا.. الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة فى هذا الموعد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا مستمرين اليوم فى استقرار الأحوال الجوية، والأجواء مستقرة بشكل كبير فى أغلب المحافظات، مشيرة إلى أن هناك رياح شمالية تؤثر علينا، وبالتالي درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن العظمي على القاهرة الكبري تصل إلى 33 درجة مئوية خلال فترة النهار، إضافة إلى نشاط نسبي للرياح فى فترات المساء والمغرب والليل فى القاهرة الكبري والوجه البحري، يجعلنا نشعر بالأجواء الربيعية واللطيفة.

وأوضحت أن فرص الأمطار قلت تمام وانحصرت فى بعض الأماكن الموجودة فى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مثل: حلايب و شلاتين ومرسي علم، وهي خفيفة وقد تكون رعدية ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية.

وتابعت أن الأجواء اليوم ربيعية، إلى جانب إعتدال فى الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ومؤهلين لكافة أعمال الصيد، لافتة إلى أنه إعتبارا من غدا تبدأ درجات الحرارة تتجه نحو الإرتفاع بحوالي من درجتين إلى 5 درجات، وذروتها تكون يومي الخميس والجمعة، وتصل العظمي على القاهرة الكبري من 37 إلى 38 درجة مئوية خلال فترة النهار، و43 و44 درجة على جنوب الصعيد، وبالتالي الأجواء تكون شديدة الحرارة على أغلب المحافظات.