عرض مكسيكي .. شوبير : سيبوا أوسوريو مع الزمالك لنهاية الموسم

أثار الإعلامي أحمد شوبير، الجدل حول مصير الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، مع القلعة البيضاء.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" أوسوريو رايح جاي، بمعنى إنه يوجد حديث حول وجود عرض له من مونتيري المكسيكي وأيضا كلوب أمريكا، وأحيانا تسمع كلام من داخل الزمالك عن دعمهم للمدرب".

وأضاف:" ثاني وثالث ورابع، اتركوا أوسوريو يعمل حتى نهاية الموسم، وبعد ذلك يكون الحساب، خاصة أنه لا يوجد شرط جزائي في عقده نهاية الموسم".

وتابع:" الزمالك فقد فرصته في الحصول على لقب الدوري، ومع وصول الأهلي للنقطة 66 يخسر الزمالك اللقب رسميا، لذلك اتركوا المدرب يعمل".

الزمالك يواجه طلائع الجيش:

في سياق آخر، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 23، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة.