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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالنواب لوزارة التموين: سياسة غلق المخابز المخالفة عقاب للمواطن

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد اليوم الثلاثاء، انتقادات عنيفة لوزارة التموين وهجوما ضد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية عن العام المالي 2023/2024.

وقال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الاجتماع، إن وزير التموين لم يدخل لجنة الخطة والموازنة طوال الفصل التشريعي الحالي لمناقشته في موازنات وختاميات وأمور الوزارة .

وأضاف سالم أن الوزير يتبع سياسة غريبة جدا في شأن معاقبة المخابز المخالفة وهو غلق المخبز لعدة شهور، معتبراً أن ذلك عقاب للمواطنين وليس عقابا لأصحاب المخابز المخالفة، لأن المواطن يضطر للانتقال لمكان آخر للحصول علي احتياجاته من الخبز بعد غلق المخبز كما يترتب علي ذلك حدوث تكدس ومشاحنات ومشاجرات بين المواطنين.

وطلب "سالم"، من اللواء خالد شرف، مساعد وزير التموين للتخطيط والشئون المالية والإدارية، إبلاغ الوزير بتغيير تلك السياسة وقيام الوزارة بتوقيع أقصى عقوبة علي المخابز المخالفة بعيدا عن غلق المخبز، لأن ذلك عقاب للمواطن وليس للمخابز.

كما طالب وكيل لجنة الخطة والموازنة من مسئولي الوزارة موافاة اللجنة ببيان بعدد المخابز في مصر وعدد المخابز الصادر لها قرار غلق.

ورد مساعد وزير التموين بأنه سينقل وجهة نظر النائب مصطفي سالم للوزير، وأكد أن الغرامات التي تنطبق علي أصحاب المخابز المخالفة ليست رادعة وهذا هو ما يؤدي بالوزارة إلى الاتجاه لغلق المخبز كعقاب رادع.

وعقب سالم عليه، مؤكداً على إمكانية قيام الوزارة بتوقيع أقصي عقوبة وزيادة العقوبات المالية لأقصى حد علي المخابز المخالفة بعيدا عن سياسة غلق المخابز.

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