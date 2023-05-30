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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الكهرباء يستقبل نائب الرئيس التنفيذى لشركة CTGI الصينية لبحث التعاون

صدى البلد

 استقبل الدكتور محمد شاكر  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  Zhang Kaihong نائب الرئيس التنفيذى لشركة CTGI الصينية والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركة .

أشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين مصر والصين  مشيراً إلى المشاركة الفعالة للجانب الصينى في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى والتي تجلت خلال العقود الماضية.

وأشاد بالشركات الصينية موضحاً أنها شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع والطاقة المتجددة .

واستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة

واشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035 وهناك اهتمام بالوصول الى هذه النسبة قبل 2035.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.

وأضاف أن القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

وأشار الوزير إلي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير حيث تم التوقيع علي 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص  منها 9 اتفاقيات اطارية تم توقيعها مع كبري الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ   cop 27

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى ن واستعرض ما تم من إجراءات لاتمام خط الربط مع أوروبا  للاستفادة من القدرات الكبيرة الحالية والمستقبلية من الطاقات المتجددة.
واكد الدكتور شاكر على اهتمام القطاع بمشروعات الضخ والتخزين.

 
ورحب شاكر بالتعاون مع شركة CTGI فى مختلف مجالات الطاقة المتجددة من شمس ورياح والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات المحلية والضخ والتخزين والمحطات الشمسية العائمة ،

وأشاد  Zhang Kaihong نائب الرئيس التنفيذى لشركة CTGI الصينية والوفد المرافق له ما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة  فى كافة المجالات ،واستعرض أنشطة الشركة وخبرتها في مجال الطاقة المتجددة

وأكد على رغبته فى التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والضخ والتخزين واهتمامهم الكامل لضخ استثمارتهم علي ارض مصر .

كما أشادوا بكافة الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى كافة المجالات وخاصة مجال الطاقة المتجددة ، كما أكدوا على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة .


وأشاد نائب الرئيس التنفيذى لشركة CTGI الصينية بعمق العلاقات المصرية الصينية منذ قديم الأزل ، معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها ،

كما أشاد بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبته لزيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة  وتحلية المياه وتطوير شبكتى النقل والتوزيع،

كما اعرب عن تطلعه للتعاون مع قطاع الكهرباء المصرى وتبادل الخبرات مؤكداً على الاهتمام الكبير الذى يوليه للتعاون مع مصر التى تعد بوابة للدخول الى القارة الافريقية .

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