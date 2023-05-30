سقوط عنصر إجرامي يتاجر في الهيروين بقبضة مباحث الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة فايد من ضبط عنصر اجرامى بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

وتلقي اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية اخطارا يفيد بورود ضبط عنصر اجرامي في الباطنية ٢ بحوزته كمية كبيرة من الهيروين معلومات مفادها قيام عنصر اجرامى بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين علي نشاط واسع وخاصة دائرة مركز ومدينه فايد، وبتقنين الإجراءات جاءت صحة المعلومات.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف رئيس مباحث مركز شرطة فايد ومعاونيه وتم عمل خطة محكمة وعدة كمائن ثابته ومتحركة في الأماكن التي يتردد عليها المتهم وتم ضبطه وتبين أنه يدعي "اسلام، م" وشهرته عسلية، وله معلومات جنائية، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، ومبالغ مالية، وهاتف محمول.

وبمواجه المتهم بالمضبوطات أعترف بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار ، والمبالغ الماليه من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.