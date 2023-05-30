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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات موسعة بين وزير الخارجية ونظيره المجري في بودابست |تفاصيل

جلسة المباحثات بين
جلسة المباحثات بين شكري ونظيره المجري في بودابيست

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء مع نظيره المجري بيتر سيارتو، بمقر وزارة الخارجية في بودابست، حيث عقدا لقاءً ثنائيا مغلقا، في إطار الزيارة التي يجريها شكري الى دولة المجر الصديقة 

وبحث الوزير شكري مع وزير الخارجية والتجارة المجري العلاقات الثنائية بين البلدين واكدا على أنها تشهد تناميا ملموساً فى كافة المجالات

ووصل الوزير شكري صباح اليوم الى مقر وزارة الخارجية المجرية حيث استقبله وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو 

وعقب اللقاء الثنائي هقد الوزيران شكري وسيارتو جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، تخللها نقاش معمق حول كافة ملفات العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجر، وتبادل للرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

 

وتوجه وزير الخارجية مساء أمس الإثنين إلى العاصمة المجرية بودابست في إطار زيارة ثنائية تستهدف تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين. 
 

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة مع وزير خارجية المجر، حيث سيجري مباحثات تستهدف تناول مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر والمجر وسبل تعزيز التعاون القائم، بالإضافة إلى التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما سيعقب المباحثات مؤتمر صحفي مشترك. 
 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن تلك الزيارة تأتي في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتستهدف البناء على الزيارات الناجحة المتبادلة، والتي كان أبرزها مؤخراً استقبال السيد رئيس الجمهورية للسيد رئيس وزراء المجر بالقاهرة في فبراير ومارس الماضيين، والتي شملت التوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية، فضلاً عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.

العاصمة المجرية بودابست المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية جلسة مباحثات سامح شكري وزير الخارجية سامح شكري مصر والمجر مقر وزارة الخارجية

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