الأهلي يعلن عن مزايدة لإقامة مقر لبنك في فرع النادي بالقاهرة الجديدة

أعلن النادي الأهلي عن طرح المزايدة العامة للعام المالي 2022/2023، بنظام المظروفين «فني+ مالي» والخاصة بمنح حق استغلال مبنى مكون من «بدروم – دور أرضي – دور أول» بإجمالي مسطح 750 مترًا مربعًا، لإقامة فرع لأحد البنوك داخل فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة لمدة عشر سنوات على أن يتم فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 20/6/2023 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وتبلغ قيمة التأمين الابتدائي للمزايدة مليوني جنيه فيما تبلغ قيمة كراسة الشروط خمسة آلاف وسبعمائة وعشرة جنيهات.

وتقام المزايدة طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من إدارة المشتريات بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، بموجب تفويض رسمي من البنك المتقدم. ولن يلتفت إلى العطاءات التي ترد بعد الميعاد المحدد للمزايدة (تاريخ فتح المظاريف الفنية) أو غير المصحوبة بالتأمين الابتدائي.

