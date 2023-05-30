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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصيلحي يتراجع عن الاستقالة.. وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري

صدى البلد

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وأعضاء مجلس إدارة النادي، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمناقشة التفاصيل الخاصة بمقر النادي الجديد والتنسيق مع المحافظة في كافة الامور التي تخص نادي الاتحاد السكندري، وتقديم الدعم اللازم للنادي.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أنه يكن كامل الاحترام والتقدير لكافة المؤسسات الرياضية والأندية والوقوف بجانبها وفق اللوائح والقوانين المُنظمة، مشيراً إلى أن الوزارة متمسكة باستمرار مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري وأنه تم التنسيق مع المحافظ في العديد من الملفات العالقة.

وأوضح صبحي أن الوزارة تساعد بقدر الإمكان في ظل حالة الركود الاقتصادي، والحالة العامة في العالم لها تأثيرها وتبعيتها على كل المؤسسات في العالم ونحن جزء من العالم.

وأثنى الدكتور أشرف صبحي على جهود رئيس نادي الاتحاد السكندري وأهمية استمراره فى رئاسته للنادي، ومواصلة التطوير الذي يشهده نادى الاتحاد على مستوى البنية التحتية والنتائج الطيبة للفرق الرياضية بالنادي، والأنشطة المتنوعة المقدمة للأعضاء كأحد أعرق أندية محافظة الإسكندرية.

من جانبه، أشار اللواء محمد الشريف إلى أن المحافظة تقدم كل الدعم والتسهيلات التي يجوز تقديمها كمحافظة لإنهاء كل ما يتعلق بأرض نادي الاتحاد السكندري من تراخيص وإنشاءات، مؤكدًا أن المحافظة ليست طرفًا بشكل أو آخر فيما يتعلق بأي تأخير في ذلك، والمشكلات قانونية تم حل جزء كبير منها، وجاري العمل علي حل المتبقي.

وأكد المحافظ أن الاتحاد السكندري نادي كبير ورمز في عدد من الألعاب الرياضية، مبينًا أن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري رجل مُحب للنادي، ويقدم خدمات ملموسة له تنعكس بالإيجاب على تطوير النادي، وبالتالي فهو من النماذج التي ينبغي دعمها ومساندتها لاستكمال تنفيذ رؤيتها.

ووجه محمد مصيلحي الشكر لوزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية على موقفهما تجاهه، وعلي الدعم المتواصل لكافة الأندية الرياضية ومنها نادي الاتحاد السكندري، وكذا التقدير لمجلس إدارة النادي على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية خدمةً للأعضاء.

وأضاف مصيلحي: "أن لقاء وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية، ودعم نواب الإسكندرية، رسالة ليست لي فقط ولكنها رسالة للسكندريين تُزيد المسؤولية وأمانة في أعناقنا".

وانتهي اللقاء بتراجع محمد مصيلحي ومجلس ادارته عن الاستقالة، مؤكدين أن المجلس بالكامل سيعمل خلال الفترة المقبلة على استقرار النادي.

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