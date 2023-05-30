خبير : الذهب يشهد مرحلة تصحيح بعد ارتفاعات مبالغ فيها

قال أحمد نجم خبير أسواق المال العالمية إن الذهب يشهد موجة تصحيح بعد المبالغة قي ارتفاعه إلى مستويات قياسية مشيرا إلى أنه يتم تداول الذهب المرحلة الحالية خلال مستويات 1960 دولارا للأونصة متوقعا استمرار التصحيح إلى أدنى مستويات 1900.

وأشار إلى توقعات التزام الولايات المتحدة بسداد الديون بالإضافة إلى نهايات مرحلة التشديد النقدي وتوقعات البدء في خفض أسعار الفائدة كلها عوامل قد تشير الي مرحلة تصحيح في المعدن الأصفر.

وتوقع عودة ارتفاع الذهب وتكوين مراكز رأسمالية أدنى مستوى ١٩٠٠ دولار وبالتحديد عند مستويات ١٨٠٠ دولار والتي قد تلقى اقبالا من جانب المستثمرين لتكوين مراكز شراء.. في حين أن تكوين مراكز شراء في الذهب خلال المستويات الحالية أعلى مستوى ١٩٠٠ دولار قد يمثل نسبة مخاطرة عالية.