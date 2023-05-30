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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سكينة سلامة : تعديلات قانون التعليم تشجع على الإبداع الرياضي

سكينة سلامة، عضو
سكينة سلامة، عضو مجلس النواب

كشفت النائبة سكينة سلامة ، تفاصيل مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،  والذي أحاله المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الي لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.

واكدت " سلامة " في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ان مشروع القانون يأتي في اطار سعي الدولة المصرية ممثلا في قياداتها السياسية على تشجيع الطلاب المبدعين في كل المجالات سواء في المجالات الرياضية او العلمية الابتكارية وحرصها علي دعمهم وتشجيعهم، حيث ان الدولة تولي اهتماما كبيرا بالموهوبين والمخترعين.

 

وأشارت الي ان هذا المشروع بقانون  تم اضافة باب الي قانون التعليم الصـادر رقـم /139 لسنة 1981  وتعديلاته باب الحافز بهدف تشجيع وتحفيز الطلاب علي الابداع سواء في المجال الرياضي او العلمي وينقسم هذا الباب الي فصلين الفصل الاول : الحافز الرياضي والفصل الثاني : الحافز الابتكاري.


وأوضحت أن  الفلسفة التي تأسس عليها مشروع القانون تضمنت ضرورة تشجيع جيمع الطلاب على البحث والابتكار في مختلف المجالات وان هذ الحافز سيكون له أثر كبير في نفوس الطلبة، وسوف يشجعهم على التفوق ، خاصة وأن كثيرين من طلاب الشهادات الثانوية العامة والفنية يكونون في أمس الحاجة إلى درجات تضاف إلى مجموعهم للإلتحاق بالدراسة الجامعية التي  يرغبون فيها.

 

كما تساهم في تشجيع أولياء أمور الطلاب وحثهم علي تنمية مواهب ابناؤهم سواء كانت رياضية او العلمية ونشر الثقافة العلمية في مجتمعنا من اجل نهضة أمتنا المصرية.

سكينة سلامة قانون التعليم حنفى جبالى

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