حزب مستقبل وطن بالنزهة يعلن جدول المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالمجان

اعلن حزب مستقبل وطن أمانة النزهة، عن تنظيم فعاليات المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة لطلاب النزهة، بالمجان.

ومن المنتظر أن يحضر المراجعات أكثر من 1500 طالب، مع حضور نخبة من ألمع مدرسي الثانوية العامة في مصر، وهم رضا الفاروق للغة العربية، وعبد المعز إسماعيل للغة الألمانية، وهاني مجدي للغة الإنجليزية، وأحمد زهران للجغرافيا، وإيهاب السعدني للفلسفة وعلم النفس.

وتقام المراجعات بقاعة الماسة بجمعية سيدات مصر، بميدان المحكمة النزهة، ابتداءا من يوم الخميس الموافق 1/6/2023، في تمام الساعة السادسة والنصف، ولمدة 10 أيام.