إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة مع راكبة أجنبية في مطار الغردقة.. صور

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك مطار الغردقة الدولى والدكتور هشام شرارة مدير الادارة بضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا علي رحلة خطوط الطيران التركية أشتبه أشرف خلف مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكبة أجنبية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بمعرفة محمد حسام وإشراف عمر ناصر تلاحظ وجود عبوات دوائية .

وقام عاصم بدوي المشرف علي صالة الوصول بتكليف علاء ادريس بتفتيش حقائب الراكبة تفتيشا دقيقاً تبين وجود ١٠ شرائط من عقار الكونترمال المخدر بإجمالي ١٠٠ قرص و2 زجاجة من السائل المخدر بين طيات الملابس .

وقام بالتحريز أبو القاسم ممدوح تحت إشراف عمر البارودي بحضور محسن الشيعيني من الأمن الجمركي وعصام عباس مدير الإدارة.

وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣ وإحالة الراكبة للنيابه بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ والمطارات وإحباط كافه محاولات التهريب الجمركية.