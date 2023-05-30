الأمينة العام لمجلس أوروبا تزور سلوفاكيا لحضور منتدى جلوبسيك 2023

بدأت الأمينة العامة لمجلس أوروباماريا بيجينوفيتش بوريتش زيارة رسمية إلى جمهورية سلوفاكيا استقبلتها خلالها رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا، حيث من المقرر أن تشارك الأمينة العامة في منتدى جلوبسيك 2023 المنعقد في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا والمقرر أن تستمر فعالياته حتى غدا الأربعاء 31 مايو.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس أوروبا أن جدول أعمال الأمينة العامة أثناء تواجدها في براتيسلافا يشمل عقد اجتماعات مع العديد من المسئولين من بينهم وزير الخارجية والشئون الأوروبية ميروسلاف ولاشوفسكي، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا، ورئيس المحكمة العليا يان شيكوتا.

ومن المتوقع أن تتناول مناقشات الحضور في منتدى جلوبسيك للأمن الدولي أحدث التطورات الأمنية على الصعيد العالمي، لاسيما تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة جلوبسيك، وهي منظمة غير حزبية غير حكومية مقرها في براتيسلافا، تتولى تنظيم المنتدى الدولي بشكل سنوي كأحد أنشطتها الرئيسية منذ عام 2005.