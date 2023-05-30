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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: وزارة الاتصالات مصدرا مهما للخزانة العامة للدولة

أحمد نشأت منصور،
أحمد نشأت منصور، عضو مجلس النواب

أشاد النائب أحمد نشات منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بجهود وزارة الاتصالات، مؤكدا أنها مصدرا مهما للموازنة العامة، وتقدم جهودا تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وتسأل نشات منصور، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتيه والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، عن بند الإيرادات الأخرى والايرادات المتنوعة، وهى بزيادة ٢ مليار جنيه.

وأوضح ممثلو الوزارة، أن هذه الزيادة جاءت بسبب توصيل الألياف الضوئية وخطوط الفايبر لقري حياة كريمة.

وأشاد نشات منصور بجهود الوزراء في التحول الرقمي، متسائلا عن جهود الميكنة التكنولوجية للدولة، وهل الميزانية المتاحه لهذا البند هذا العام كافية ام لا، حيث أننا مازلنا نعاني من ضعف البنية التكنولوجيا.

وردت  الوزارة أن تمويل الميكنة الوزارة ليس الوحيد وانما كافيا لدعم وتشغيل كافة ميكنة الجهات والوزارات المختلفة، حيث يتم الأمر مشاركة بين الوزارة وباقى الوزارات وأن موازنة الوزارة فى هذا البند ٧٠٠ مليون جنيه.

وطالب نشات بتوضيح الخطة الاستثمارية للوزارة وجهود الوزارة في المبادرة الرئاسيه حياة كريمه ومدينة المعرفه . 

أحمد نشأت منصور وزارة الإتصالات الاتصالات

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