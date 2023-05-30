انسحاب لاعب من بطولة كأس العالم للخماسي الحديث .. ووزير الرياضة يتدخّل

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا بالبطل الأوليمبي ولاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث أحمد الجندي للاطمئنان عليه بعد إعلانه منذ قليل عن انسحابه من بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتى تعد إحدى البطولات المؤهلة الى أوليمبياد باريس 2024 إثر تعرضه لإصابة بالكتف.

وأكد وزير الرياضة على ثقته الكبيرة بالبطل الأوليمبي وبتعافيه من إصابته وتأهله للأوليمبياد والتربع مرة أخرى على عرش التتويج الأوليمبي بالأوليمبياد المقبل.

وأعلن اللاعب صاحب فضية أوليمبياد طوكيو الماضي على صفحته الشخصية على فيسبوك عن تعرضه لإصابة بخلع فى الكتف وهى التى ستمنعه من المشاركة ببطولة العالم للخماسي الحديث بتركيا.