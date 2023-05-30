نقل البرلمان توافق على موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة العامة لموانيء البحر الاحمر .



وذلك بحضور ممثلي وزارة النقل ممثلي وزارةالماليه ، وممثلي وزارةالتخطيط والتنميةالاقتصادية والمهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر.

حيث بلغت إجمالي تقديرات الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر للعام المالي ال2023/2024 وصلت الي ٥ مليار و٧٦٨ مليون جنية بزيادة عن العام المالي الحالى ٢٢/٢٣، قدرها 829 مليون و٤٠٠ ألف جنية وبنسبة زيادة ١٧%.



ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، علي موازنةالعام المالي الجديد 2023- 2024

الخاصة بالهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر.