وزير الصحة يزور معرض زهور الربيع ويبدى إعجابه بجمال المعروضات وجودة التنظيم

قام صباح اليوم د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بزيارة إلى معرض زهور الربيع المقام حالياً بالمتحف الزراعي بالدقي حيث تفقد "عبدالغفار" اجنحة المعرض المختلفة والتقى بالعارضين وأصحاب المشاتل

"عبدالغفار" أبدى إعجابه بالمعرض ومستوي التنظيم وجودة المعروضات،وبجمال الزهوروالورود

‏ونبات الزينة .



وكان برفقة وزير الصحة خلال زيارته للمعرض د علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى وبعض أعضاء اللجنة المنظمة للمعرض .



هذا ويشهد معرض زهور الربيع إقبالا كبيرا من الأسر المصرية والسفراء الأجانب بالقاهرة.



يذكر أن معرض زهور الربيع

الذي افتتحه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السبت الماضي يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.



والمعرض مفتوح يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا لمدة شهر في المتحف الزراعى بالدقي