ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الثلاثاء/، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأجانب الأفراد، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 138ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1ر3 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 9ر2 مليار جنيه.



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30/ بنسبة 88ر1 في المائة ليبلغ مستوى 59ر17534 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنسبة77ر0 في المائة ليبلغ مستوى 91ر3262 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 13ر1 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 03ر4899 نقطة.