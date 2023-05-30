نقل النواب توافق على موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2023/2024

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص موازنه الهيئة العامه لقناة السويس للعام المالى 2023/ 2024 وذلك بحضور ممثلي وزارة النقل ممثلي وزارةالماليه،ممثلي وزارةالتخطيط والتنميةالاقتصادية ، واللواء خالد العزازي مستشار الفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس للعلاقات العامة، وعبد العزيز فرحات عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس للشئون القانونية، وسيد ابو الفتوح عضو مجلس إدارة قناة السويس ومدير التخطيط.

وبلغت تقديرات موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2023/2024 مبلغ ٣٧٨ مليار و ٦١٨ مليون و٦٢٤ ألف جنيه بزيادة عن العام الحالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، قدرها ٢٤٥ مليار و٨٦٥ مليون و٣٥٢ ألف جنيه بنسبة زيادة ١٨%

ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، علي موازنة العام المالي الجديد 2023- 2024 ،الخاصة بهيئة قناة السويس.