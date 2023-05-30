أمين "التعاون الخليجي" يؤكد دعم الجهود الأممية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم الشرعية اليمنية المتمثلة في مجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية، ودعم المجلس لكافة الجهود الأممية المبذولة والهادفة لتمديد الهدنة للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث لتحقيق الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون - خلال لقائه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، اليوم/ الثلاثاء/ وفقا لوكالة ألأنباء السعودية - بالجهود الكبيرة التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاقتصادية داخل المحافظات اليمنية، بما يسهم في دعم تنمية واستقرار اليمن لتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق.