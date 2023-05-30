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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي تطلق صكوك بـ3.5 مليار ريال

العاصمة السعودية
العاصمة السعودية الرياض

أصدرت شركة سعودية صكوك بقيمة مليارية، بعدما استكملت خطة الإطلاق، وذلك بهدف دعم الاستثمارات في هذا النوع ، وفق ما ذكرت صحيفة سبق السعودية.

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC" -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، نجاحها في استكمال إصدارها شريحة جديدة من الصكوك بقيمة 3.5 مليار ريال.

يأتي ذلك، ضمن برنامج الصكوك المحلي البالغ قيمته 20 مليار ريال، لتكون بذلك الشريحة السادسة ضمن البرنامج المقومة بالريال السعودي والمدعومة بضمانات حكومية.


وأكد الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني أن الشركة تشهد استجابة لافتة من المستثمرين لبرنامجها للصكوك، ما يُؤكد ثقة المستثمرين ومتانة قطاع الإسكان وجاذبيته الاستثمارية العالية.

وقال: "من خلال تقديم حلول مبتكرة لإعادة التمويل العقاري، فإننا نؤكد على حرص الشركة على الاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وتوفير السيولة، ودعم جهات التمويل؛ لتحقيق المزيد من النمو في نسب تملك المنازل للأسر السعودية في المملكة".

وكان كل من "الراجحي المالية" و"HSBC" المنسقين الرئيسيين لطرح الصكوك، فيما تولى إدارة الطرح كل من "الجزيرة كابيتال"، و"الراجحي كابيتال"، و"بنك إتش إس بي سي السعودية"، و"الرياض كابيتال"، و"شركة الإنماء للاستثمار".

 

وكان صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017.
حصلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على تصنيف (A+) (مستقر) من وكالة "فيتش"، وتصنيف (2A) (إيجابي) من وكالة "موديز"، وتصنيف (A-) (مستقر) من "ستاندرد آند بورز".

صندوق الاستثمارات العامة 3 5 مليار ريال

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