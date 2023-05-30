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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، مواجهة الأهلي والوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والقنوات الناقلة:

يستضيف الأهلي  نظيره الوداد المغربي، الأحد المقبل (4 يونيو)، على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس “الأرضي”، بالإضافة إلى شبكة “بي إن سبورتس”.

ويقام لقاء الإياب يوم 11 يونيو المقبل في تمام العاشرة مساء “بتوقيت القاهرة”، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الوداد هو بطل دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، حيث تغلب على الأهلي 2-0 في المباراة النهائية.

كولر يتحدث عن إهدار الفرص والاستعدادا للوداد:

قال مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي في تصريحات أبرزها موقه نديه الرسمي:" نسبة تسجيل الأهداف ضئيلة من إجمالي الفرص التي تتاح لنا، وذلك لعدة أسباب أهمها غياب الشراسة في التسجيل".

وأكد المدير الفني أنه لا يوجد لاعب أساسي أو احتياطي في حساباته، وأحيانا يكون هناك لاعب تعرض لإصابة ويحتاج لوقت أطول لتجهيزه، وبشكل عام الجميع شارك، وهناك سياسة تدوير يتبعها الجهاز الفني والأمور تسير بشكل جيد.

وشدد كولر على أنه يختار التشكيل وفقا لرؤيته ورغبته في مساعدة الفريق لتحقيق الفوز، وعلى اللاعب الذي لم يحصل على فرصة أن يقاتل في التدريب.

وأوضح المدير الفني أن عقليته كمدرب التركيز في المباراة المقبلة فقط، وأن لاعبي الفريق يعلمون هذا الأمر جيدا، وأنه يثق في جاهزية الجميع قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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