مصادرة 50 طن قمح داخل مخازن تجميع في الغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية 50 طن قمح محلى داخل مخازن تجميع أقماح لاثنين من التجار بدون ترخيص فى مركز المحلة الكبرى.

كانت الحملة التى أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية وضمت مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، استهدفت التفتيش على مصانع الأغذية ، وثلاجات حفظ المواد الغذائية ومخازن المواد الغذائية، والمجازر، والمطاعم، لضبط محتكرى السلع الأساسية بمركز المحلة الكبرى، وتم خلالها رصد50 طن قمح محلى حصاد موسم عام 2023 داخل مخازن اثنين من التجار لتجميع الأقماح بدون تصريح بمركز المحلة.

وتم التحفظ على المضبوطات، ونقلها وتوريدها لإحدى الشون الحكومية بمركز المحلة الكبرى، وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

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