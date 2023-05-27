لفتة إنسانية من عميد تجارة طنطا لباحثة بالدراسات العليا في امتحانها

أجري الدكتور هاني الشامي عميد كلية التجارة جامعة طنطا اليوم جولة ميدانية لتفقد سير امتحانات الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية دور يونيو 2023م بكلية التجارة جامعة طنطا.



وكشف الدكتور هانى الشامى، أنه حال مروره على الامتحانات اليوم لاحظ وجود طفلة صغيرة تبلغ من العمر 7 شهور خارج اللجنة مع سيدة.

كما أفاد "الشامي" أنه قام بالاستفسار فعرف أن والدتها تقوم بالامتحان داخل اللجان ماجستير مهنى فقمت بحمل الطفلة حتى انتهاء الامتحان عرفانا وتقديرا للمرأة المصرية التى تصر على مواصلة دراستها.





كما رافق عميد كلية التجارة خلال الجولة الدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية لشئون لدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح خاطر المنسق الأكاديمي لبرنامج الدراسات العليا المهنية.

كما اطمأن عميد الكلية خلال جولته على سير العملية الامتحانية وتطبيق تعليمات الامتحانات التي شددت عليها الجامعة بدون أية معوقات أو شكاوى، متمنيًا لجميع الدارسين النجاح والتفوق.