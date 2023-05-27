محافظ الغربية يترأس الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي |صور

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم المجلس التنفيذي للمحافظة وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور 13 موضوعاً متنوعاً إلى جانب ما استجد من أعمال وعلى رأسها قبول تبرع لإقامة محطة رفع صرف صحي لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، بمنطقة حوض الشجرة داخل الحيز العمراني لزمام قرية الدلجمون مركز كفر الزيات وذلك لخدمة منطقة الجزيرة رقم (٢) .

كما وافق المجلس على إطلاق اسم المرحوم الحد محمد أحمد البسطويسي عضو مجلس النواب السابق على مدرسة الابتدائية بقرية الناصرية مركز سمنود، واختتم الاجتماع باستماع المحافظ إلى طلبات النواب واستفساراتهم حول عدد من الموضوعات الهامة التي تهم المواطن، موجهاً مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بحلها على الفور.