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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يهزم المحلة بثنائية ويقفز للمركز الثاني بالدوري الممتاز

بيراميدز
بيراميدز

قفز نادي بيراميدز إلى وصافة الدوري بعد التغلب على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد غزل المحلة، في إطار لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت أهداف بيراميدز في الدقيقة 29 , 2+45 عن طريق إسلام عيسي ووليد الكراتي.

تشكيل بيراميدز 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي  

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف  

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - محمد صادق - بلاتي توريه - دودو الجباس - عبدالله مجدي - هشام محمد - محمود صابر - أوجو صامويل

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